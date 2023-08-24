Ünlü oyuncu Çanakkale'deki orman yangınlarına tepki gösterdi

Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına isyan eden ünlü oyuncu, her yerin talan olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Çanakkale Valiliği ise yangınlar nedeniyle 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına kayıtsız kalmadı. Çanakkale'de günlerdir devam eden yangınlara isyan eden ünlü oyuncu;

"-Artık Neyi kurtaracağımızı şaşırdık. Ağaçları mı, Hayvanları mı, Çocukları mı, Cumhuriyeti mi, Vatanı mı, Kadınları mı? Her yer talan" diye konuşarak tepkisi gösterdi.

Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurmuştu.