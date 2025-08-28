Ünlü iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun acı günü

ABD'nin Miami kentinde yaşayan Defne Akçakayalıoğlu, genç yaşta yaşamını yitirdi. Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring'in kurucuları Zeynep ve Hasan Kayalıoğlu'nun kızı olan Akçakayalıoğlu'nun vefatı, ailesinde ve yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

KARİYERİNİN BAŞINDAYDI

Chicago Üniversitesi'nde bilişsel bilimler eğitimi alan Akçakayalıoğlu, kısa bir süre önce Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde görevine başlamıştı. Akademik kariyerine yeni adım atan genç isim, çevresinde başarılarıyla tanınıyordu.

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi, 29 Ağustos Cuma günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Aynı gün saat 19.00'da Beykoz Paşabahçe'deki aile evinde dua merasimi yapılacağı duyuruldu.

AİLEDEN DUYGUSAL MESAJ

Ailesi tarafından yayımlanan vefat ilanında, "Ailemizin kıymetlisi, canımız Defne'mizi zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız" ifadeleri yer aldı. Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.