Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umre'de tavaf sırasında Kur'an okuyan gencin sesi Kabe imamına benzetildi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Umre ibadetini gerçekleştiren bir genç, Kâbe'de tavaf sırasında okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gencin kıraati büyük beğeni toplarken, sesi Kâbe imamlarının tilavet tarzına benzetildi.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

O anları kaydeden bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaşarak gencin etkileyici tilavetini milyonlarca kişiye ulaştırdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Kur'an-ı Kerim'in manevi atmosferinin ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
img

Karadeniz şeytanı olarak bilinen fenerbalığı, ilk kez yakından görüntülendi
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Çelik:

Maşallah.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Kur'an'ın müzikal tonda okunması dinen caiz değildir...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Yaşlı:

gayet iyi ve tecvit kuralına uyuyarak okudu .kendisini tebrik ederim.Allah zihin açıklığı versin

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Maşallah

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

önemli olan sesin güzelliği değil kuranda emredilenleri harfiyen eksiksiz yapmaktır kul millet yetim hakkı yiyip devletin milletin malını israf eden çalan çırpan eşe dosta yandaşa cemaat vakıf derneklere peşkeş çeken bunlara bilerek arka çıkanlar cehennemliktir

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Kabe ye reklama gitmiş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

sitedeki muslumanliktan uzaklar dinleyin belki feyz alirsiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

maşallah ne güzel okumuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Bebek bezini taneyle satan bakkal: Paket alabilen kimse yok

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.