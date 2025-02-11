Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Umre'de tavaf sırasında Kur'an okuyan gencin sesi Kabe imamına benzetildi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Dinlerken tüylerim diken diken oldu" şeklinde yorumlar yapıldı.
Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Umre ibadetini gerçekleştiren bir genç, Kâbe'de tavaf sırasında okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, gencin kıraati büyük beğeni toplarken, sesi Kâbe imamlarının tilavet tarzına benzetildi.
MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI
O anları kaydeden bir kişi, videoyu sosyal medyada paylaşarak gencin etkileyici tilavetini milyonlarca kişiye ulaştırdı. Kısa sürede viral olan görüntüler, Kur'an-ı Kerim'in manevi atmosferinin ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.