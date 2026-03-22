Haberler

Uludağ'da Ayılar Tatilcilerin Bulunduğu Bölgeye İndi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludağ'da, kış uykusundan uyanan 4 ayı, yiyecek aramak için tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Ailelerin panik yaşadığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ULUDAĞ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, yiyecek aramak için tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. Çöp konteynerinden yiyecek arayan 3'ü yavru, 4 ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmeye başladı. Ormandan çıkan 3'ü yavru 4 ayı, Sarıalan bölgesine gelerek yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. O anlar, Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Uludağ'a çıkan sanal medya ünlüsü Nazlı Zuhal Aygan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Aygan ailesinin yaşadığı panik ve şaşkınlık dikkat çekerken, ayıların bir süre daha bölgede yiyecek aramayı sürdürdüğü görüldü.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
16 yaşındaki çocuk, otomobilde ölü bulundu

16 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon