Haberler

Uludağ'da Ayılar Tatilcilerin Bulunduğu Bölgeye İndi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uludağ'da kış uykusundan uyanan 4 ayı, yiyecek aramak için tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine indi. 3'ü yavru, ayıların çöp konteynerlerinden besin arayışına tanıklık eden tatilciler panik yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inmeye başladı. Ormandan çıkan 3'ü yavru 4 ayı, Sarıalan bölgesine gelerek yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. O anlar, Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Uludağ'a çıkan sanal medya ünlüsü Nazlı Zuhal Aygan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Aygan ailesinin yaşadığı panik ve şaşkınlık dikkat çekerken, ayıların bir süre daha bölgede yiyecek aramayı sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Denizde hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi