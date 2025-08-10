Uludağ'da Anne Ayı ve Yavruları Çöp Konteynerinde Yiyecek Aradı

Bursa Uludağ'da çöp konteynerinin önünde yiyecek arayan anne ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, ayılar yiyecekleri karıştırırken ve etrafa göz atarken kaydedildi.

BURSA Uludağ'da çöp konteynerinin önündeki yiyecek artıklarıyla karınlarını doyuran anne ayı ile 3 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uludağ Milli Parkı Sarıalan bölgesindeki ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, anne ayı, yanındaki yavrusuyla çöp konteynerinin önündeki yiyecekleri karıştırırken, arkasından diğer 2 yavrusunun da koşarak geldiği görüldü. Yavruları yırttığı poşetteki yiyecekleri yerken, anne ayının ayağa kalkıp çöp konteynerinin içine baktığı, yiyecek başka bir şey bulamayınca da yavruları yemek yerken, etrafı kontrol ettiği görüldü.

