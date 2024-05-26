UFO Araştırmacısı Kuzey Atacan, dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğunu iddia etti

UFO Araştırmacısı ve Yazar Kuzey Atacan, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Atacan, dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğunu hatta çiftleştiğini iddia ederken yayımlanmış olan kitabından da bahsetti.

Atacan, şu ifadeleri kullandı;

"BU VARLIKLAR İNSANDAN DA ÖNCE VARDI"

"Bu varlıklar insandan da önce vardı. Biz yaratıldığımızda da vardı. 'Onlar bizi yarattı' demiyorum, böyle bir yanlış anlaşılma da var. İnsanoğlu yaratıldı ama bizlerle çiftleştiler, temas kurdular."