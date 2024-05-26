UFO Araştırmacısı Kuzey Atacan, dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğunu iddia etti
UFO araştırmacısı ve yazar Kuzey Atacan, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Atacan, dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğunu ve hatta çiftleştiğini iddia etti. Kitabından da bahseden Atacan, bu varlıkların insandan daha önce var olduğunu ve insanoğlu yaratıldığında da var olduklarını belirtti. Ancak 'Onlar bizi yarattı' şeklinde bir iddiası olmadığını, ancak bizlerle temas kurduklarını ve çiftleştilerini söyledi.
UFO Araştırmacısı ve Yazar Kuzey Atacan, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Atacan, dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğunu hatta çiftleştiğini iddia ederken yayımlanmış olan kitabından da bahsetti.
Atacan, şu ifadeleri kullandı;
"BU VARLIKLAR İNSANDAN DA ÖNCE VARDI"
"Bu varlıklar insandan da önce vardı. Biz yaratıldığımızda da vardı. 'Onlar bizi yarattı' demiyorum, böyle bir yanlış anlaşılma da var. İnsanoğlu yaratıldı ama bizlerle çiftleştiler, temas kurdular."