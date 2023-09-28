Uçhisar Belediyesi Mezarlık Alanını Genişletti

Uçhisar Belediyesi, mezarlık alanını genişletmek için çalışma yaptı. 25 bin metrekare alanda tamamlanan genişletme çalışması, beldenin mevcut nüfusuna ek 7 bin nüfusa yetecek düzeyde yapıldı.

Uçhisar belediyesi tarafından mezarlık alanı genişletme çalışması yapıldı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar'da mezar yeri alanı Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün takibiyle belde de mevcut nüfusuna ek 7 bin nüfusa yeterli olacak şekilde 25 bin metrekare alanda mezarlık genişletme çalışmaları tamamlandı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın uzun yıllar mezarlık sıkıntısı yaşamamaları için geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmanın sonuna geldik. İçerisinde morg, bay-bayan abdest alma yeri, mescit, tam teşekküllü taziye evi ve kasabamıza cenazesi için yurt içinden ve yurt dışından gelmiş kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız için misafirhane bulunan mezarlık alanımızın kasabamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - NEVŞEHİR