Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ortaya çıkan kamera görüntüleri sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anına yönelik ortaya çıkan görüntülerde ise sarsıntının ne kadar kuvvetli olduğu görüşüyo. Söz konusu görüntülere depreme yakalanan vatandaşların panik anları ve korkuları yansıdı.