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Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

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Saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken deprem anı görüntüleri durumun vahametini gözler önüne serdi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ortaya çıkan kamera görüntüleri sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anına yönelik ortaya çıkan görüntülerde ise sarsıntının ne kadar kuvvetli olduğu görüşüyo. Söz konusu görüntülere depreme yakalanan vatandaşların panik anları ve korkuları yansıdı.

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (6)

Ali Kerem:

Allah Afetinden korusun

9
0
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Ruhi Dağdeviren:

Allah beterinden korusun inşallah

6
0
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Fatih Ayyıldız:

Elazığ yıkıldı sandım çok kötüydü

4
0
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murat can Akdi:

orduda da hissettik

2
1
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Şero null:

Haberler com şu videolarona bir çözüm bul tarak gibi donup kalıyor

0
0
yanıtYanıtla
Mehmet hakan Çelik:

Deprem olunca şu sallanan ampülleri gôsteriyorsunuz ya heryer kamera dolu ülen

0
0
yanıtYanıtla
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