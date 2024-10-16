Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada
Saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken deprem anı görüntüleri durumun vahametini gözler önüne serdi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ortaya çıkan kamera görüntüleri sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.
DEPREM ANI KAMERADA
Deprem anına yönelik ortaya çıkan görüntülerde ise sarsıntının ne kadar kuvvetli olduğu görüşüyo. Söz konusu görüntülere depreme yakalanan vatandaşların panik anları ve korkuları yansıdı.