TV8-Beinsport Binasına Silahlı Saldırı: Şüpheli İkna Edilerek Gözaltına Alındı
Sarıyer'deki TV8-Beinsport binasına silahla giren bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şüpheli, Kemal S. isimli kişi kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek, yorumcunun özür dilemesini istedi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Kemal S. binadan çıkarılıp emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam