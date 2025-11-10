Haberler

TV8-Beinsport Binasına Silahlı Saldırı: Şüpheli İkna Edilerek Gözaltına Alındı

TV8-Beinsport Binasına Silahlı Saldırı: Şüpheli İkna Edilerek Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Sarıyer'deki TV8-Beinsport binasına silahla giren bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şüpheli, Kemal S. isimli kişi kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek, yorumcunun özür dilemesini istedi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Kemal S. binadan çıkarılıp emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

SARIYER'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
