Tuzla Belediyesi İçmeler Mahallesi'nde Yeni Ücretsiz Otoparkı Hizmete Açtı

TUZLA Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini yükseltmek ve trafik düzenini iyileştirmek amacıyla İçmeler Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alana kurulan yeni ücretsiz otoparkı hizmete açtığını duyurdu. 100 araçlık kapasiteye sahip otoparkın, bölgedeki park ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre otopark alanı, çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarına göre özel olarak planlandı. Alanda engelli araçları için ayrılmış park yerleri, motosiklet kullanıcıları için oluşturulmuş özel bölüm ve güvenliği artırmak amacıyla kapsamlı bir aydınlatma altyapısı bulunuyor. Ayrıca trafik akışının düzenlenmesi amacıyla Ankara Caddesi üzerinde park yasağı uygulanacağı bildirildi.

Projenin ilçenin ulaşım düzenine doğrudan katkı sağlayacağını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da yaşam kalitesini artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 3 bin metrekarelik, 100 araç kapasiteli yeni otoparkımız, bölgede uzun süredir devam eden park sorununa kalıcı bir çözüm olacak. Otopark içinde engelli ve motosiklet kullanıcılarına özel alanlar oluşturduk. Güvenliği artırmak için kapsamlı bir aydınlatma sistemi kurduk. Tuzla'yı daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni otoparkın hizmete girmesiyle birlikte bölgede hem park alanı kapasitesinin hem de trafik güvenliğinin belirgin şekilde iyileşmesi hedefleniyor.