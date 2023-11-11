Tuzla'da Lokantaya Yıldırım Düştü

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağışla birlikte Tuzla'da bir lokantanın içine yıldırım düştü. Lokantada çalışan ustaların pide hamurunu hazırladığı sırada dükkanın içine yıldırım isabet ettiği ve çalışanların panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'DA öğleden sonra etkili olan sağanak yağışla birlikte Tuzla'da bir lokantanın içine yıldırım düştü. Dükkanın içine yıldırımın düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün saat 16.20'de Tuzla Aydıntepe Mahallesi Harmandalı Sokak'ta bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan ustalar Çetin Dalhançer ve Halit Özdemir müşterilerin siparişlerini yetiştirmek için hamur hazırlarken dükkanın içine yıldırım düştü. Hamur yoğurma makinesine isabet eden ufak çaplı yıldırım, ustalar arasında paniğe neden olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde lokantada çalışan ustaların pide hamurunu hazırladığı sırada dükkanın içine yıldırım isabet ettiği ve çalışanların panikle kaçtığı anlar yer alıyor.