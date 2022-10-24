Türkiye'de yetişiyor, ismi ekşi memet, lakabı 'katil'! Karşılaşırsanız hemen kaçın, saatler içinde öldürüyor

Geniş coğrafyasıyla birbirinden farklı ürünleri bünyesinde bulunduran Türkiye'de oldukça zehirli bitkiler de var. O bitkilerden biri de mantar. Özellikle "Ekşi memet" adıyla bilinen bir mantar türü, önlem alınmaması durumunda insanı saatler içerisinde öldürebiliyor. Ekşi memet bazı bölgelerde "katil" lakabıyla da biliniyor.

Türkiye geniş coğrafyasıyla dünya bilimine en çok hizmet eden ülkeler arasında yer alıyor. Hem hayvan hem de bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Türkiye'de çok zehirli bitki türleri de var.

ONLARDAN BİRİ EKŞİ MEMET

Bu zehirli bitkilerden biri de "Ekşi memet" adıyla bilinen mantar türü. "Kuzugöbeği ebesi, Yalancı kuzugöbeği" gibi adlarla da anılan ekşi memet, son derece tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Dokunulmaması gerektiğinden ziyade, kesinlikle tüketilmemesi gerektiği aktarılıyor.

GÖRÜRSENİZ SAKIN YAKLAŞMAYIN

Ekşi memet, beyin organına benzeyen bir yapısıyla karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, son derece öldürücü olabileceğini belirttiği ekşi memet'in kesinlikle yenilmemesi gerektiğini ifade ediyor.