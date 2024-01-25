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Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

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Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen ünlü Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

HİKMET TAŞDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

"Korkusuz Korkak" filminde Gaddar Kerim, "Umudumuz Şaban" da Mardinli Arif'i ve "Tatar Ramazan" da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan ünlü Yeşilçam sanatçısı Hikmet Taşdemir'den acı haber geldi. Taşdemir, 81 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

"GÜNÜMÜZ SİNEMA SEKTÖRÜNDE SAYGI YOK"

Daha önce Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

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Yorumlar (3)

Murat YUNUS:

İyi sanatçıydı. Allah rahmet eylesin.

99
3
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Kinyas Timur :

Mardinli. Allah rahmet eylesin

38
2
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Onemli Degil:

Allah Rahmet Eylesin

20
1
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