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Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Gönül Akkor hayatını kaybetti
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Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Akkor'un ölüm haberini Melike Demirağ duyurdu.

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Akkor'un ölüm haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ duyurdu. Demirağ, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, "Canım Gönül Akkor geçti bu alemden" yazdı.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçını Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk sanat müziğinde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtayfun najim:

Allah rahmet eylesin çok dinlerdim kasetlerini bir dönem

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Haber YorumlarıMurat Can:

aklıma Esengül geldi adam gibi kadındı

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