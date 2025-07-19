Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
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Netizens Choice Magazine'in 2025 listesinde Türk oyuncular damga vurdu. Milyonların oyuyla belirlenen "Yaşayan En Güzel Kadın" unvanı Sıla Türkoğlu'na gitti. Taylor Swift, Jisoo ve Scarlett Johansson gibi isimleri geride bırakan Türkoğlu, liste tarihinde zirveye çıkan ilk Türk kadın oldu. Genç yıldız Yağmur Yüksel ise ikinci sıraya yerleşti.

Dünya çapında milyonlarca kişinin oy kullandığı Netizens Choice Magazine'in merakla beklenen "The Most Beautiful Woman Alive 2025" listesi açıklandı. Bu yılın en prestijli güzellik oylamasında Türk kadınları adeta gövde gösterisi yaptı. 2025 listesine Türk oyuncular damga vururken, zirveye yerleşen isim Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızı Sıla Türkoğlu oldu.

Dört ay süren ve küresel çapta yoğun katılımın gerçekleştiği oylamada, yalnızca fiziksel güzellik değil, etki gücü, zarafet, karizma ve sahnedeki duruş gibi özellikler de değerlendirildi. Katılımcılar, bu yıl hem güzelliği hem de duruşuyla milyonları etkileyen kadınları seçti. Halkın oylarıyla belirlenen listede, genç oyuncu Yağmur Yüksel ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya daha imza attı.

TÜRKOĞLU, TAYLOR SWİFT VE SCARLETT JOHANSSON GİBİ DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Sıla Türkoğlu, Netizens Choice tarihinde zirveye çıkan ilk Türk kadın olarak kayıtlara geçti. 2024'te listeye hızlı bir giriş yapan oyuncu, 2025'te bir kez daha halkın birincisi olmayı başardı. Taylor Swift, Kim Kardashian, Scarlett Johansson, Jisoo gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Türkoğlu, doğal güzelliği, zarafeti ve yükselen uluslararası popülaritesiyle global hayran kitlesi kazandı.

Listede yer alan isimler yalnızca kırmızı halıda değil, topluma ilham veren duruşları, kendilerine has tarzları ve samimi kişilikleriyle de ön plana çıktı. Oylama süreci boyunca dünya genelindeki hayranlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Türk takipçilerin sosyal medyada gösterdiği destek dikkat çekti.

Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı

TİMES MEYDANI'NDA DEV KUTLAMA VE ULUSLARARASI TANITIM

Bu özel başarı, sadece bir liste sıralaması olmanın ötesine geçti. Netizens Choice Magazine, listede yer alan kadınları Times Meydanı'nda dev dijital ekran gösterimi, özel editöryal içerikler ve sahne arkası röportajlarla onurlandırmaya hazırlanıyor. 2025 edisyonu, güzellik anlayışının değişen kriterlerini ve dünya çapındaki hayran topluluklarının kültürel ikonlara etkisini de gözler önüne seriyor.

Netizens Choice Magazine'in açıklamasına göre, önümüzdeki günlerde listede yer alan kadınlarla yapılacak özel söyleşiler ve fotoğraf çekimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Sıla Türkoğlu'nun başarısı, Türkiye için de önemli bir kültürel temsil niteliği taşıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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