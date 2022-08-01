Türk definecilerin gece vakti toprağı kazdığı sırada yaşananlar ürküttü
Bir grup defineci arkadaşın toprağı kazmaya gittiği sırada yaşananlar herkesi ürküttü. Arkadaşlar arasından ismi 'Bekir' olan şahsın define kazısı sırasında kendisini kaybetmesi, definecileri korkuttu.
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Türk definecilerin son define maceraları kötü bitti. Bir grup arkadaş toprağı kazmaya başladı. Fakat dakikalar sonra yaşanalar arkadaş grubunun panik olmasına neden oldu. Grup, defineyi bulamadıkları gibi arkadaşlarının aklini dengesini kaybolmasına da şahitlik etti.
ANLAMSIZ HAREKETLER SERGİLEMEYE BAŞLADI
Arkadaşlar arasında ismi 'Bekir' olan vatandaş, elindeki sopaları birbirine vurarak bir ileri bir geri gitmeye başladı. Bekir isimli vatandaşın anlamsız hareketleri, arkadaşlarının da korkmasına neden oldu. Defineciler ne yapacaklarını bilemedi.
ARKADAŞLARINA BAĞIRARAK KARŞILIK VERDİ
Yaşananların ardından defineciler, arkadaşlarına 'Bekir' diye seslenmeye başladı. Ancak kendinde olmadığı görülen Bekir'in arkadaşlarına bağırarak karşılık verdiği görüldü. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.