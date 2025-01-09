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Turistik Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı

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Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin vagonunda yangın çıktı. Yolcuların indikten sonra duman çıkmaya başlayan vagona itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra bir anda duman çıkmaya başladı. İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis gar genelinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

VAGONDA İNCELEME YAPILDI

Yangının vagondaki elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri vagonda inceleme yaptı.

BİLET FİYATIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

24 Aralık tarihinde seferlerine başlayan Doğu Ekspresi, bilet fiyatı ile gündem olmuştu. 5 bin 250 liradan başlayan biletler kısa zamanda tükenmişti.

Turistik Doğu Ekspresi'nde yangın çıktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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