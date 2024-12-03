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Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor

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İstanbul'a gelen yabancı bir turist kadının Türk erkekleriyle ilgili yaptığı paylaşım olay oldu. Şehirde yakışıklı bulduğu erkekleri videoya alan genç kadın, Türk erkeklerini öve öve bitiremedi.

İstanbul'u gezmeye gelen yabancı bir turist kadının Türk erkekleri için söylediği övgü dolu sözler dikkat çekti. Şehirde gezerken beğendiği erkekleri kayda alan genç kadın, Türk erkeklerine methiyeler dizdi.

"TÜRKİYE'DE GÖZLERİM BAYRAM EDİYOR"

Turist kadın,videosuna " Türkiye'de gözlerim bayram ediyor ve hepsi parlak cildim ile gözlerini şenlendiriyor." notunu düştü. Video sosyal medyada defalarca tıklandı.

Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

bizi zaten bitek türk kızlarımız beğenmiyor

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Sen parlak görmemişsin Gel sana parlağı göstereyim :)

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Haber YorumlarıHalil Kurdal:

Ablanın kızışma çağı gelmiş de geçiyor

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

siz sapıkmısınız yaaaaaaaaaaaa

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Haber YorumlarıEvren Erol:

Fazla sulanma abla burası Türkiye ne olur ne olmaz pişman olursun

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Birinden birine verseydinizde onlarda bayram etseydi ??

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