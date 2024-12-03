Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor

İstanbul'u gezmeye gelen yabancı bir turist kadının Türk erkekleri için söylediği övgü dolu sözler dikkat çekti. Şehirde gezerken beğendiği erkekleri kayda alan genç kadın, Türk erkeklerine methiyeler dizdi.

"TÜRKİYE'DE GÖZLERİM BAYRAM EDİYOR"

Turist kadın,videosuna " Türkiye'de gözlerim bayram ediyor ve hepsi parlak cildim ile gözlerini şenlendiriyor." notunu düştü. Video sosyal medyada defalarca tıklandı.