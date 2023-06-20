Tünel girişinde şelale oluştu
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Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla beraber Amasra Tüneli girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.
- Tünel girişinde şelale oluştu
BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağışlarla beraber Amasra Tüneli girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Bazı köylerde tarım arazileri sular altında kaldı.
Turuncu kodla uyarı yapılan Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Amasra tünel girişinde ormandan gelen sular şelale oluşturdu. Çağlayan suların tünele girmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı.Ekipler bölgede önlem alırken tünel girişlerinde sürücüler uyarıldı.
Amasra ilçesine bağlı Gökçündemirci köyünde ise tarım arazileri sular altında kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Yaşam