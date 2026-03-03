Haberler

Tunceli'de Karlı Dağlarda Gezen Vaşak Dronla Görüntülendi

Tunceli'de kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde dronla görüntülenen vaşak, doğal yaşam alanında iz bırakarak dolaştı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alıyor.

TUNCELİ'de karlı dağlarda gezinen vaşak, dronla görüntülendi.

Tunceli'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen dağlık alanda ortaya çıkan, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, doğal yaşam alanında sakin şekilde ilerlerken kaydedildi. Kar örtüsü üzerinde iz bırakarak bir süre dolaşan vaşak, kayalık alana yöneldikten sonra gözden kayboldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Azat Özel tarafından dronla kaydedilen o anlar, kentteki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
