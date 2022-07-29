Böylesine büyüğü ilk kez görülüyor! Doğa gezisine giden vatandaşlar fotoğrafladı - Haberler

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Böylesine büyüğü ilk kez görülüyor! Doğa gezisine giden vatandaşlar fotoğrafladı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan "Wagner Kaya Engereği" fark etti. Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, "Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik" dedi.

İLK KEZ 2020 YILINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan tespit etmişti.

Tunceli'de zehirli Wagner Kaya Engereği fotoğraflandı

TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLÜYOR

Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor.

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