Tunceli-Pertek karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki arkadaşı atlayarak son anda kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli'de şarampole devrilen kamyondan atlayan 2 kişi son anda kurtuldu.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı son anda kamyondan atlayarak kurtuldu. Atlama sonucunda yaralanan 2 kişi için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ