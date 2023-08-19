Tunceli'de ağaca çarpan pikap sürücüsü yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kenan F. idaresindeki pikap ağaca çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sürücü, yardım ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.