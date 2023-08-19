Tunceli'de ağaca çarpan pikap sürücüsü yaralandı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kenan F. idaresindeki pikap ağaca çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sürücü, yardım ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ağaca çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.
Kenan F. idaresindeki 62 AN 218 plakalı pikap, Çemişgezek-Elazığ kara yolunun Akçapınar köyü mevkisinde ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan sürücü, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Yaşam