Pes dedirten hile! Kokoreçe viski karıştıran firmaların niyeti buymuş

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan 2 işletmenin kebapta tekila, kokoreçte viski kullandığı tespit edilmişti. İşletmelerin bu akılalmaz yöntemi neden uyguladıklarını, TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma'ya sorduk.

"BOZULAN ÜRÜNLERİ AKOLLE MASKELEMİŞ OLABİLİRLER"

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Sırma, şunları söyledi: "Ham madde biraz bozulmaya yüz tutmuşsa, koku belirtisi varsa... Mesela kokorecin hammaddesi ince bağırsak; eğer güvenmediği bir malı aldıysa, hafifte bir koku varsa, mikroorganizma da ürediyse alkolle onu maskeleyip onu biraz daha güvenli hale getirmeye çalışmış olabilirler.

Ama burada şimdi alkol tüketmeyen ve bu konuda hassasiyeti olan insanlar var. Dolayısıyla gıda imalatına uygun olmayan bir işleyiş."