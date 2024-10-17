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Pes dedirten hile! Kokoreçe viski karıştıran firmaların niyeti buymuş

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Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya başlaması ülke gündemine oturdu. Gıda hileleri ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "En çok merak edilen konulardan biri kebap ve kokoreçte alkol kullanılması oldu. Ham maddesi bozulan ürünleri alkolle maskelemiş olabilirler" ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan 2 işletmenin kebapta tekila, kokoreçte viski kullandığı tespit edilmişti. İşletmelerin bu akılalmaz yöntemi neden uyguladıklarını, TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma'ya sorduk.

"BOZULAN ÜRÜNLERİ AKOLLE MASKELEMİŞ OLABİLİRLER"

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Sırma, şunları söyledi: "Ham madde biraz bozulmaya yüz tutmuşsa, koku belirtisi varsa... Mesela kokorecin hammaddesi ince bağırsak; eğer güvenmediği bir malı aldıysa, hafifte bir koku varsa, mikroorganizma da ürediyse alkolle onu maskeleyip onu biraz daha güvenli hale getirmeye çalışmış olabilirler.

Ama burada şimdi alkol tüketmeyen ve bu konuda hassasiyeti olan insanlar var. Dolayısıyla gıda imalatına uygun olmayan bir işleyiş."

TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Ham maddesi bozulan ürünleri alkolle maskelemiş olabilirler

Pes dedirten hile! Kokoreçe viski karıştıran firmaların niyeti buymuş
Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı Nurten Sırma Sağlık Yaşam Tarım

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Yorumlar (19)

AGA:

ALKOL 78 derecede kaynar ve tamamen buharlaşır kaynatmasan bile oda ısısında zaten buharlaşır. zerresi bile kalmaz pişerken. siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ALLAH aşkına ?

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okan:

bana oradan yarım ekmek single malt lütfen

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Hakan Celik:

KISACASI DIŞARIDA YEMEK BİTMİŞTİR.

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fer bir:

Alkol ile dezenfekte ediyorlar yani hijyenik bir işlem ??????

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Hikmet Bal:

viski pahalı ne alaka

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Kemal A55:

Bunlar viskinin fiyatını bilmiyor herhalde normal alkol bile pahalı bu işlem için

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Hasan Turk:

Adam.uzman olabilirler diye aciklama yapiyor ve haber oluyor olabilir ne belki yumusak olsun diyede olabilir ozaman.vasifsiz.

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Martin Sikertel:

Yahu şu yazılan aklı selim insanın söyleyeceği bir şey mi? Yarım litresi 1000 lira olan bir şeyi süreceksin ve ateşi, harı görünce buharlaşıp gidecek; ne ağırlığa faydası olur ne bir şeye. Alkolle maskeleyecekmiş lafa bak daha ucuz alkol kalmadı sanki.

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oğuz Kurnaz:

hayatinda hic viskib satinalmadigi belli. fiyatindan habersiz olmasa bu yorumu yapmazdi.

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Damla Sengul:

viski çok pahalı

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