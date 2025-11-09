Haberler

TÜGVA'lı gençler, Teşvikiye Camii'nde sabah namazında buluştu

TÜGVA'lı gençler, Teşvikiye Camii'nde sabah namazında buluştu
Güncelleme:
İstanbul'un simge camilerinden Teşvikiye Camii, TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla, 39 ilçeden gelen öğrencilerin sabah namazı buluşmasına ev sahipliği yaptı. Namaz sonrası gençler birlikte dua etti ve Hz. Ali'nin hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anıldı. Buluşmanın ardından gençlere camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi.

İstanbul'un simge camilerinden Teşvikiye Camii, bu kez bambaşka bir manzaraya ev sahipliği yaptı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği öncülüğünde ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla, 39 ilçeden gelen ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

Sabahın nurunda saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti. Programda, Hz. Ali'nin (R.A.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anılarak dualar edildi. Manevi atmosferin yoğun hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya 'amin' demek; İstanbul'un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir. Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur."

Namazın ardından gençlere, camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi. Buluşma, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Yaşam
