Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak, Nikah Tarihini Özel Gün Olarak Seçti

Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak, Nikah Tarihini Özel Gün Olarak Seçti
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Antalya'da evlenecek olan Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti, tanışma yıl dönümleri olan 25 Mayıs 2025 tarihinde nikah yapacaklarını duyurdu. Çift, bu özel tarihin kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

'NİKAH TARİHİMİZ ÖZEL OLSUN İSTEDİK'

Antalya'da, Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti de 25.05.2025 tarihinde nikah yapmak için nikah dairesine geldi. Özel bir tarihte evlenmek istediklerini belirten Tuğba Acar, "Bu tarih aslında bizim tanışma yıl dönümümüz. Yoğunluk olduğunu da fark ettik. Muhittin Böcek başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve bu tarihe bizi sıkıştırdı. Şu anda heyecanlıyız. Evlilik tarihimizi unutma şansımız da sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam, eşim de unutmaz inşallah" dedi.

Tanıştıkları günü nikah tarihi yapmak istediklerini söyleyen Mehmet Büyükak ise "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 1 yıl bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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