TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve Burhan İnan çocuklarını evlendirdi

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz'ın kızı Zeynep ile Burhan İnan'ın oğlu Ömer dünya evine girdi. Nikah törenine siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile önceki dönem genel müdürlerinden Burhan İnan çocuklarını evlendirdi.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz'ın kızı Zeynep ile TTK'da daha önce genel müdürlük yapan Burhan İnan'ın oğlu Ömer dünya evine girdi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kıydığı nikah törenine çok sayıda siyasi parti temsilcisi, belediye başkanları ve davetliler katıldı. Zonguldak Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah töreninde çifte aile cüzdanını Başkan Selim Alan verdi.

Çift ve davetliler nikah sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK