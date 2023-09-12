Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer bir kişi ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Rait El Hudur (22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet Çavdır istikametinden Tefenni istikametine doğru seyir halinde ilerlerken Korkuteli kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücü Rait El Hudur ile araçta yolcu olarak bulunan Ümran Hamduş (35), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ümran Hamduş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Rait El Hudur'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.