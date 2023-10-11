Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Onur Kurt'un cenazesi, Tonya Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.
İlçedeki Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi mevkisinde 29 Eylül'de arkadaşının kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Onur Kurt (17), Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Trabzon Spor Lisesi öğrencisi Kurt için Tonya Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kurt'un ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.