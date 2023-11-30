Trabzon'da kaybolan öğrenciye ait eşyalar bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birine ait olduğu iddia edilen hırka, cep telefonu ve kalem bulundu. Eşyaların sahibinin hangi öğrenciye ait olduğu araştırılıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 4 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birine ait olduğu iddia edilen hırka, cep telefonu ve kalem bulundu. Beşikdüzü- Vakfıkebir arasında çocukların dalgalara kapıldığı yerden 2 km mesafede sahilde kıyıya vurmuş şekilde bulunan cep telefonu, kalem ve hırka ile paraların öğrencilerden hangisine ait olduğu araştırılıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 26 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti. Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek için bölgeye gelerek havadan arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıçlar tarafından didik didik arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye 2 km mesafede bu sabah saatlerinde kaybolan 2 lise öğrencisinden birine ait olduğu iddia edilen sahilde kıyıya vurmuş şekilde hırka, cep telefonu ve kalem bulundu. Dalgaların kıyıya vurduğu hırkayı bulan Sürmene Arama Kurtarma ekipleri (SÜR-AK) yaptıkları incelemede içinden cep telefonu, kalem ve paralar buldu. Polis ekiplerine hemen konuyla ilgili haber verilirken, hırkanın kayıp çocuklardan birine ait olabileceği üzerine çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON