Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Örtüyle Kaplandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı, yayla, çam ormanı ve dağları beyaz örtüyle kapladı. Dronla çekilen görüntüler, Karadeniz'in kış manzaralarını gözler önüne serdi.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yayla, çam ormanı ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Büyükdoğanlı Mahallesi, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanının karla bütünleştiği alanlarda özellikle gece saatlerinde ışıklarla güzel görüntüler oluştu. Dağ, yayla ve vadiler tamamen karla kaplanırken, kış mevsiminin Karadeniz'deki kar manzaraları dronla görüntülendi.

