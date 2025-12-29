Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Örtüyle Kaplandı
Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Büyükdoğanlı Mahallesi, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanının karla bütünleştiği alanlarda özellikle gece saatlerinde ışıklarla güzel görüntüler oluştu. Dağ, yayla ve vadiler tamamen karla kaplanırken, kış mevsiminin Karadeniz'deki kar manzaraları dronla görüntülendi.