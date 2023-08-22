Trabzon'da Fibrodysplasia Ossificans Progressiva hastalarına müzik dinletisi sürprizi

Trabzon'un Of ilçesinde, Fibrodysplasia Ossificans Progressiva hastalığına sahip olan Hamza ve oğlu Mustafa Kabahasanoğlu için sürpriz bir müzik dinletisi düzenlendi. Ziyaretçiler, Türk halk müziği eserleri ve ilahiler eşliğinde baba ve oğlunun güzel zaman geçirmesini sağladı.

Trabzon'un Of ilçesinde, halk arasında "taş adam" sendromu olarak da adlandırılan nadir genetik hastalıklardan "Fibrodysplasia Ossificans Progressiva"nın yıllar içinde bağ dokularına verdiği hasar nedeniyle hayatlarını yatağa bağımlı sürdüren Hamza ve oğlu Mustafa Kabahasanoğlu için sürpriz müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Murat Küçükibrahimoğlu'nun organizasyonunda emekli öğretmen Cengiz Akyüz, fen bilimleri öğretmeni Resul Canyurt, Çarşıbaşı Cami müezzini Ömer Tellioğlu, Of Medya Derneği Başkanı İzzet Keleş, esnaf Yüksel Öztel, Hamza ve Mustafa Kabahasanoğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

Cengiz Akyüz'ün bağlaması, Resul Canyurt'un neyi eşliğinde Ömer Tellioğlu'nun söylediği ilahilerin ardından Türk halk müziği eserleri seslendirilerek baba ve oğlunun güzel zaman geçirmesi sağlandı.

Mustafa Kabahasanoğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah sizi gönlünüzün değerini bilen, merhameti geniş insanlarla karşılaştırsın. Ziyaretiniz ve sürpriziniz bizleri çok mutlu etti. Her hastalığın bir numaralı ilacı moraldir. Rabbim hepinizden razı olsun. Sağlık ve mutluluğunuz daim olsun." dedi.