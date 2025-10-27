Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti
Doğu Karadeniz'de kontrolden çıkan kokarca istilası sonrası vatandaşlar yetkililere önlem alınması için çağrılarda bulunurken, Trabzon'da düzenlenen bir eylem büyük ses getirdi. Kokarca kıyafeti giyen bir vatandaş kokarca böcekleri için bestelenen bir türkü eşliğinde horon tepti.
- Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı, kokarca böceği sorununa dikkat çekmek için Kokarca Yolu Festivali adı altında bir eylem düzenledi.
- Bir vatandaş kokarca kıyafeti giyerek kokarca böcekleri için bestelenen bir türkü eşliğinde horon tepti.
- Kokarca böcekleri Doğu Karadeniz'de tarım ürünlerine zarar vererek çiftçilere maddi zararlar yol açıyor.
Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz'de vatandaşlar kontrolden çıkan kokarca böceğinden şikayetçi.
VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR
Tarım ürünlerine zarar vererek çiftçilere büyük maddi zararlar veren bu böceklere karşı önlem alınması için vatandaş yetkililere uzun süredir sesleniyor.
KOKARCA KIYAFETİ GİYİP HORON TEPTİ
Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı ise soruna dikkat çekmek için Kokarca Yolu Festivali ismi altında bir eylem düzenledi. Bir vatandaş kokarca kıyafeti giyerek kokarca böcekleri için bestelenen bir türkü eşliğinde horon tepti.