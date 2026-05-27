Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Miran Mehmet Yılmaz (2), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Miran Mehmet Yılmaz, iddiaya göre anne ve babasının uyuduğu sırada 5'inci katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Miran bebek, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı