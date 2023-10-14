Tosya'da çıkan anız yangınında 2 katlı ev tamamen yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında Ethem Oduncu'ya ait 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden ekipler, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Anız yangını sonrası 2 katlı ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangınında 2 katlı ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaleyakası mevkiinde Ethem Oduncu'ya ait 2 katlı ev görgü tanıklarının iddiasına göre aniden çıkan anız yangını sonrası tamamen yandı. Yangına Tosya Belediyesi ve Orman işletmesine ait yangın söndürme araçları müdahale etti. Anız yangını çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ethem Oduncu'ya ait 2 katlı evden kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Tosya İtfaiyesi yangın sonrası inceleme başlattı.