Tosya'da bir apartmanın 6. katındaki daire yangında tamamen yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir apartmanın 6. katındaki daire çıkan yangında tamamen yandı. Yangın sonucunda diğer daire sahipleri korku ve panik yaşarken birkaç vatandaş dumandan etkilendi.

Tosya'da 1 daire tamamen yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir apartmanın 6. katındaki daire çıkan yangında tamamen yandı.

Tosya Dilküşah Mahallesi'nde, Yılmaz Çalışkan'a ait dairede saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede ikamet eden olmadığı için yangını fark eden apartman sakinleri, bir taraftan binayı boşaltırken diğer taraftan da durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Tosya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 3 yangın söndürme aracı ile yangına müdahale etti. Apartmanda bulunan diğer daire sahipleri korku ve panik yaşarken birkaç vatandaş dumandan etkilendi.

Tosya İtfaiyesi yangın sonrası inceleme başlattı.