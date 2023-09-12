Tosya'da 3 tekerlekli mopedin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli mopedin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 tekerlekli mopedin devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Kuşçular köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 37 AGJ 047 plakalı 3 tekerli moped, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU