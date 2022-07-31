Tostu ağzına götürmeye hazırlanan adam, saniyeler sonra yaşadıklarıyla dumur oldu - Haberler

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Tostu ağzına götürmeye hazırlanan adam, saniyeler sonra yaşadıklarıyla dumur oldu

Yemek yerken video çeken adamın, tam tostunu ağzına götürdüğü sırada bir kuş tarafından hüsrana uğratıldığı anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

 - Güncelleme:

Çektiği videoları sosyal medyaya yükleyen bir gencin başına gelenler, çok sayıda izlenme aldı.

DENİZ KENARINDA TOST YİYORDU

Deniz kenarında tost yemeye başlayan genç, ilk lokmasını aldıktan sonra tostu tabağa bıraktı. Tam ikinci lokmasını alacağı sırada ise hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı.

KUŞ GELİP ALDI

Uzaklardan gelen bir kuş, irtifasını alçalttıktan sonra direkt tabağakilitlendi ve tostu alıp kayıplara karıştı. Gencin tostun arkasından attığı çaresiz bakış ise dikkat çekti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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