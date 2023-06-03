Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Yaşam Haberleri

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.

6 Şubat'ta ve daha sonra yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinde ağır hasar alan 4 Tomarzalı vatandaşa konteyner verildi. İlçeye bağlı İmamkullu, Çanakpınar ve Emiruşağı Mahallesinde evleri ağır hasar gören ailelere AFAD konteynerleri teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş AFAD Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title