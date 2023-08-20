Tokat'ta Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada bir jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta gerçekleşen zincirleme kazada bir jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaza, gece saatlerinde Gökdere mevkiinde 3 aracın zincirleme çarpışması sonucunda meydana geldi. Niksar istikametinden Tokat istikametine giden S.T. idaresinde ki 60 AB 953 plakalı Isuzu Marka kamyonete, aynı istikametten gelen Kızılay kurumuna ait C.K. idaresinde ki 06 CPE 014 plakalı Ford marka ticari araç arkadan çarptı. Kaza yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay incelemesi yaptığı sırada Niksar istikametinden Tokat istikametine giden B.Y. idaresinde ki 60 AB 853 plakalı araç kaza yapan 06 CPE 014 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonucunda jandarma personeli Mehmet Şevket Faraçoğlu yaralandı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i Jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan Jandarma personelini hastanede tedavileri devam ederken İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ziyarette bulundu. - TOKAT