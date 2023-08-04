Tokat'ta yaralı leylek tedavi altına alındı

Tokat Merkeze bağlı Bağbaşı köyünde vatandaşlar tarafından yaralı bir leylek bulundu. Yaralı leylek, Jandarma ekipleri tarafından tedavi edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tokat'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Tokat Merkeze bağlı Bağbaşı köyünde geçtiğimiz gün vatandaşlar tarafından yaralı bir leylek bulundu. Yaralı bir leyleğin bir olduğu vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı leylek tedavi altına alınarak Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. - TOKAT