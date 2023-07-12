Tokat'ta Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edilmek Üzere Koruma Altına Alındı
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Tokat'ın Yakacık köyünde yaralı bir karaca bulan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından alınan yaralı karaca, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi edilen karaca, daha sonra doğaya salınacak.
Tokat'ta yaralı halde bulunan karaca, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Yakacık köyünde yaralı bir karaca gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Yaralı karaca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ormanlık alandan alındı.
Jandarma ekipleri, hayvanı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Yaşam