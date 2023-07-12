Tokat'ta Yaralı Halde Bulunan Karaca Tedavi Edilmek Üzere Koruma Altına Alındı

Tokat'ın Yakacık köyünde yaralı bir karaca bulan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından alınan yaralı karaca, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi edilen karaca, daha sonra doğaya salınacak.