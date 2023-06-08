Tokat'ta Serçe Yavrusu Kepçe Yardımıyla Yuvaya Konuldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yerde bulunan serçe yavrusu kepçe yardımıyla yuvasına konuldu.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir binanın yanında yerde yumurtadan yeni çıkmış serçe yavruları gören Başçiftlik Merkez Cami İmam Hatibi Emre Şentürk, yavrulardan üçünün öldüğünü fark etti.

Yaşayan iki yavruyu, binanın çatısının altındaki yuvaya koymak isteyen Şentürk, Belediyeden yardım istedi.

Belediyenin gönderdiği kepçenin yardımı ile çatıya kadar ulaşan bir kişi yavruları yuvaya yerleştirdi.