Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Mustafa Temiz (21) yönetimindeki araç, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Yıldırım (21) yaralandı ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Temiz (21) yönetimindeki 60 ADZ 104 plakalı otomobil, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Yıldırım (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Yaşam

Mustafa Temiz Karayaka Erbaa Tokat Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title