Tokat'ta anız yangınında kavak ağaçları zarar gördü
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Tokat'ın Artova ilçesinde çıkan anız yangınında kavak ağaçlarına zarar verildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tokat'ın Artova ilçesinde anız yangınının sıçradığı kavak ağaçlarında zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde M.K, kendisine ait mısır tarlasında bulunan anızları ateşe verdi.
Büyüyen ve C.D'ye ait kavak ağaçlarının bulunduğu alana sıçrayan yangın, Artova itfaiyesince söndürüldü.
Yangında 50 civarında kavak ağacı yandı. M.K'ye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Yaşam