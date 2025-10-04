Tokat'ta Amin Alayı ve Bedi Besmele Töreni Düzenlendi

TOKAT İl Müftülüğü il genelinde 4-6 Yaş Kur'an kursu'nda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için "Amin Alayı ile Bedi Besmele Töreni" yapıldı.

Osmanlı zamanında okula yeni başlayan çocuklar için yapılan "Amin Alayı" merasimi, Tokat'ta yeniden hayat buldu. Tokat İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Amin Alayı ile Bedi Besmele Töreni'ne" il genelinde 4-6 Yaş Kur'an kursu'nda eğitim ve öğretim gören öğrenciler ve veliler katıldı. Tören mehter takımı eşliğinde Yağbasan Medresesi'nden Ali Paşa Camii'sine kadar yürüyüş ile başladı. Camii avlusunda düzenlenen törende, eğitim hayatlarının başındaki minik öğrenciler, sahne gösterileri ve ikramlar eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi.

Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, "Bir kuraklık olduğunda ecdadımızın çocuklara günahsızlığından dolayı öne düşürülerek duaların, aminlerine katmak için öne sürdükleri bir amin alaydır. Adını bundan dolayı alıyor. Ama bedii besmele dediğimiz olayda Selçuklu ve Osmanlı'da sübyan mektebine giden çocuklarımızın böyle dualarını, Elif bağlarını, besmelelerini ilk öğrendiğinde bedii besmele törenleri düzenlenir. 4 yıl, 4 ay, 4 gün olduğu zaman çocuklara bedii besmele yani besmeleyi ilk okuma törenidir. Osmanlı macunlarıyla pamuk şekerlerle biz çocuklarımıza burada mutlu edeceğiz ve çocuklarımıza bismillah diyerek eğitim öğretim yılında başlatmış oluyoruz" dedi.