Tokat'ta 2,5 Yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek Apartmandan Düştü, Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 2,5 Yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek Apartmandan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta, 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek, apartmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, küçük çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOKAT'ta apartmanın 5'inci katından düşen 2,5 yaşındaki Ahmet Buğra Şimşek hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi. Rümeysa ve Ekrem Şimşek çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ahmet Buğra Şimşek, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Buğra bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet bebek burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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