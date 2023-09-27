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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın akşam saatlerinde Reşadiye ilçesinin merkezinde bulunan Kurtuluş Mahallesi dağlık ve ormanlık alanında başladı. Ekipler müdahale etmek için harekete geçerken camilerden ilçede bulunan vatandaşların yardım etmesi için anons yapıldı. Anonsu duyan vatandaşlar yangını söndürmek için ekiplere yardıma koştu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.