Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Alzheimer hastası bir yaşlı adam evinden çıktıktan sonra kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda yaşlı adam bulunarak ailesine teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam jandarma tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Direkli köyünde Alzheimer hastası M.D. isimli bir kişi, saat 13.00 sularında evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. M.D.'nin ailesi durumdan endişelenerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığını ekipleri, M.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu M.D. evinin 4 km uzağında bulunarak ailesine teslim edildi. - TOKAT